इंटरनेशनल टाइगर डे से एक दिन पहले कांग्रेस नेता ने कसा तंज - कुछ तमाशे होंगे और कुछ...

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के कामकाज पर साधा निशाना, कहा- इसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन...

कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने ट्वीट कर लिखा, ''कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (International Tiger Day) है. कुछ तमाशा होंगे और कुछ सर्वज्ञानी क्रेडिट पर दावा करेंगे. अप्रैल 1973 में 9 रिजर्व्स में इंदिरा गांधी की वजह से 'प्रोजेक्ट टाइगर' लॉन्च किया गया था. यह काफी बड़ा और सफल प्रोजेक्ट रहा, लेकिन कई खतरों का सामना भी किया था. जब हम बाघ की रक्षा करते हैं तो हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) की रक्षा करते हैं.''

2mrw is #InternationalTigerDay. There'll be some tamasha & Sarvagyani will claim credit. Project Tiger was launched due to Indira Gandhi in April 73 in 9 reserves. It has since grown huge & successful, but faces many threats. When we protect the tiger we protect a whole ecosystem pic.twitter.com/fROW7G32nq