WhatsApp जासूसी कांड पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पूछे 5 सवाल

वाट्एसएप (WhatsApp) जासूसी कांड में केंद्र सरकार ने भले ही कहा हो कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है लेकिन इस मामलें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरते हुए पांच साल पूछे हैं. उन्होंने कहा कि इजरायली कंपनी एनएसओ ने स्पाइवेयर Pegasus को सिर्फ सरकारों को बेचती है. इससे पहले वाट्सएप की ओर से हमारी सरकार को कोई जवाब दिया जाए इन सवालों के उत्तर मिलने जरूर मिलने चाहिए. कपिल सिब्बल ने पूछा- सरकार के कौन से विभाग ने Pegasus को खरीदा, इसकी कीमत क्या है, यह ऑपरेशन किनके हाथ में था, जासूसी करने का निर्देश किसने दिया, और कौन से दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ छेड़छाड़ की है. गौरतलब है कि वाट्सएप की ओर से कई भारतीयों को इस बात की सूचना दी गई है कि इजरायली कंपनी के स्पाइवेयर Pegasus का इस्तेमाल करके उनकी जासूसी की गई है. वाट्सएप के मुताबिक इस स्पाइवेयर के जरिए 20 देशों के नागरिकों की जासूसी की गई है.

Israeli NSO sold spyware Pegasus only to Governments



Before WhatsApp answers our Govt. must tell us :



1) Which wing of Govt. purchased Pegasus

2) At what price

3) Who handled it's operations

4) Who gave instructions for snooping

5) Which other platforms are compromised