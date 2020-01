कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर बोले- इन कायरों को देखो, 31 केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू और सिर्फ 5 को कश्मीर भेजा...

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है. जम्मू-कश्मीर में दौरा करने वाले 36 केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधते हुए उन्हें डरपोक बताया. मणिशंकर अय्यर केरल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बारे में जिक्र किया. साथ ही जम्मू-कश्मीर का दौरा करने वाले बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जम्मू-कश्मीर में 36 केंद्रीय मंत्री भेज रहे हैं. इन कायरों की तरफ देखो, 31 जम्मू और सिर्फ 5 कश्मीर में जा रहे हैं.

