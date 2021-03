कृषि कानूनों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके किया यह बड़ा ऐलान...

'हमें ना डरा सकते, ना ही खरीद सकते', TIME ने आंदोलनकारी महिला किसानों को कवर पेज पर दी जगह

कई सालों तक बीजेपी से सियासत करने के बाद कांग्रेस में पहुंचे नवजोत ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मांग: पंजाब न केवल आंदोलन और सुधार करता है बल्कि तीनों काले कृषि कानूनों के क्रियान्‍यन से पूरी तरह से इनकार करता है. हमारे पास इन गैरसंवैधानिक और अवैध कानून के क्रियान्‍वयन को नकारने के पर्याप्‍त आधार हैं.'

I demand - Punjab not merely amends and agitates, But completely denies the implementation of the three Black #FarmLaws in Our State. We have enough grounds to negate the implementation of these unconstitutional and illegal laws! pic.twitter.com/RTvQH7n2LJ