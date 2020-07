कांग्रेस नेता पी एल पुनिया की फिसली जुबान, बोले- सचिन पायलट अब BJP में, देनी पड़ी सफाई 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पी एल पुनिया से जब पूछा गया कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके कहा कि सचिन पायलट की कांग्रेस में उपेक्षा हो रही है इस पर पुनिया ने कहा, "सचिन पायलट जी अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और बीजेपी का कांग्रेस के प्रति क्या रुख है ये सभी को जाहिर है. हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस पार्टी में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है."

#WATCH Sachin Pilot is now in Bharatiya Janata Party. Everyone knows BJP's attitude towards Congress party. We don't need a certificate from BJP. In Congress Party, all leaders and workers are respected: AICC general secretary in-charge of Chhattisgarh, PL Punia pic.twitter.com/kQNd77J2cK