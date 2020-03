कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बाद गरीबों की उमड़ी भीड़ का वीडियो ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला

देश में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 194 नए मामले सामने आए हैं. इसी के साथ भारत में इस वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 918 हो गई है. इधर देश में जारी लॉकडाउन के कारण गरीबों की रोजी-रोटी पर आफत आ गयी है. जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग अपने-अपने गांव की तरफ वापस जाना चाहते हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है," हजारों भारतीय भाई बहन अपने गांव की तरफ वापस जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनका काम धंधा बंद हो गया है उनका भविष्य अनिश्चित है. यह शर्मनाक है कि सरकार के पास कोई आपातकालिन योजना नहीं थी, सरकार ने इन्हें ऐसे ही जाने के लिए छोड़ दिया है."

Out of work & facing an uncertain future, millions of our brothers & sisters across India are struggling to find their way back home. It's shameful that we've allowed any Indian citizen to be treated this way & that the Govt had no contingency plans in place for this exodus. pic.twitter.com/sjHBFqyVZk