कैप्टन सतीश शर्मा के निधन से राहुल गांधी मर्माहत, पिता के थे दोस्त, अमेठी-रायबरेली में गांधी परिवार के दूत

कांग्रेस (Congress) नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा (Satish Sharma) का बुधवार (18 फरवरी) को गोवा में निधन हो गया. वह 73 वर्ष के थे. शर्मा कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ समय से बीमार थे. उनके निधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दुख जताया है और कहा है कि वो उन्हें मिस करेंगे.. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, "मैं कैप्टन सतीश शर्मा के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं. उनके परिवार और दोस्तों को मेरा प्यार और संवेदना.. हम उन्हें मिस करेंगे."

I'm very sad to hear of the demise of Captain Satish Sharma.



My love and condolences to his family & friends.



We will miss him. pic.twitter.com/Ja3FgCoCwp