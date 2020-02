बिहार में लगे राहुल गांधी के पोस्टर, 'आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे वाला अवतार' दिखाया 

बिहार में विधानसभा चुनावों की दस्तक से पहले राजनीतिक सियासत गरमाने लगी है. चुनाव से पहले 'आरक्षण' के मुद्दे को एक बार फिर धार देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं. इसी क्रम में, बिहार की राजधानी पटना में 'आरक्षण (Reservation)' को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है. इस पोस्टर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर के साथ उन्हें 'अवतार' की तरह दिखाया गया है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने यह पोस्टर लगवाया है. पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा है कि 'आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे अवतार.'

Bihar: Poster with Congress leader Rahul Gandhi's picture and 'Aarakshan khatm nahi hone denge avtaar' written on it, put by party's local leaders, in Patna. pic.twitter.com/baV6MPCfKR