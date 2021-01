मकर संक्रांति, पोंगल के बहाने केंद्र पर राहुल गांधी का निशाना, आंदोलनकारी किसानों को दी विशेष शुभकामनाएं 

राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, "फसल कटाई का मौसम आनंद और उत्सव का समय होता है. मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, भोगी और उत्तरायण की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! हमारे उन किसान-मज़दूर भाइयों के लिए विशेष प्रार्थनाएँ और शुभकामनाएँ जो शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं."

Harvest season is a time of joy and celebrations. Happy Makar Sankranti, Pongal, Bihu, Bhogi and Uttarayan!



Special prayers & wishes for our Kisan-Mazdoors who are fighting for their rights against powerful forces.