सचिन पायलट के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता संजय झा, कहा- मेहनत किसने की और CM कौन बना?

कांग्रेस नेता संजय झा ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट को अपना समर्थन दिया है. यहां यह बता दें कि झा को अभी पिछले महीने ही 'पार्टी के खिलाफ' के एक लेख लिखने पर प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था. उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट में सचिन पायलट की 'मांग' को जायज़ ठहराया और अपना समर्थन दिया. उन्होंने पायलट की योग्यता साबित करने के लिए कुछ आंकड़े भी पेश किए.

झा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं सचिन पायलट का पूरी तरह समर्थन करता हूं. ज़रा आंकड़ों पर नजर डालिए-

राजस्थान 2013 विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री- अशोक गहलोत

चुनावी नतीजे- बीजेपी- 163 सीटें, कांग्रेस- 21 (अब तक की सबसे कम सीटें)

राजस्थान 2018 विधानसभा चुनाव

नतीजे- बीजेपी 73 सीटें, कांग्रेस- 100 सीटें

एक शख्स पांच सालों तक इसके लिए मेहनत करता रहा; सचिन. लेकिन सीएम कौन बना?'

I fully back Sachin Pilot. Look at the facts:



Rajasthan 2013 Assembly elections; CM- Mr Gehlot.

Result: BJP- 163, Congress- 21 ( lowest ever)



Rajasthan 2018 Assembly Elections:

Result: BJP-73, Congress-100.



One man slogged 5 years for it; Sachin.



But who becomes the CM?