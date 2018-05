कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला की तुलना 'वफादार कुत्ता' से करने पर बुरे फंसे संजय निरुपम

#WATCH Derogatory statement by Congress' Sanjay Nirupam, says, 'Iss desh mein wafadari ka naya kirtimaan sthaapit kiya hai Vajubhai Vala (#Karnataka Guv) ji ne, ab shayad India ka har aadmi apne kutte ka naam Vajubhai Vala hi rakhega kyunki isse zyada wafaadaar koi ho nahi sakta' pic.twitter.com/P0EtWWo58i