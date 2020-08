कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र पर बोला तीखा हमला, कहा- "टुकड़े-टुकडे़ गैंग सत्ता में है"

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने गैर-हिंदी भाषी योग शिक्षकों और चिकित्सकों को एक वेबिनार छोड़ने के लिए कहा. थरूर ने भाजपा को "टुकडे-टुकडे" करार दिया जो कि बीजेपी नेता अक्सर अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं.

It's extraordinary when a Secretary of GoI tells Tamils to leave a webinar if they can't understand his Hindi! If the govt has any decency he should be replaced by a Tamil civil servant forthwith! Is the tuke-tukde gang now in power determined to destroy India's hard-won unity? https://t.co/sMOZg3awZr