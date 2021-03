कांग्रेस नेता शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से ऐसे की भारत की जीडीपी की तुलना

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत की जीडीपी के साल 2017 से 2019-20 तक के आंकड़ों की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से की है. उन्होंने एक रोचक ट्वीट करते हुए पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधा है. इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच तस्वीरें हैं, जिसमें उनकी दाढ़ी अलग-अलग साइज में दिख रही हैं. एक ग्राफिक्स के साथ यह ट्वीट किया गया है. ग्राफिक्स में दिखाया गया है कि साल 2017-18 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी 8.1 फीसदी थी, जो कि 2019-20 की दूसरी तिमाही में गिरकर 4.5 रह गई है. इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने लिखा है, 'इसे कहते हैं ग्राफिक्स इलेस्ट्रेशन के मायने.'

This is what is meant by a "graphic illustration"! pic.twitter.com/QYyA2lN2W0