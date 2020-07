कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा- मेरे संसदीय क्षेत्र में लॉकडाउन से कोरोना के संक्रमण में कमी नहीं आयी थी

देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है. केरल में भी एक बार फिर से संक्रमितों के आंकड़े बढ़ने लगे हैं. तिरुवनन्तपुरम (Thiruvananthapuram) से सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने ट्वीट कर कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि 3 सप्ताह के लॉकडाउन से कोरोना के प्रसार में कोई कमी नहीं आयी थी. कांग्रेस नेता ने लिखा, "तिरुवनन्तपुरम में लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं इस मुद्दे पर अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए केरल के मुख्य सचिव विश्वामते से मैंने बात की है. मेरे संसदीय क्षेत्र के कई लोगों ने बताया है कि 3 सप्ताह के लॉकडाउन से कोविड-19 के प्रसार में कोई कमी नहीं देखने को मिली थी.हमें जीवन और आजीविका को संतुलित करने के लिए लोगों को काम पर वापस जाने देना होगा."

Spoke to Kerala ChiefSecretary VishwasMehta to convey my concerns about reports of extended lockdown in Thiruvananthapuram. Many constituents point out that 3 wks lockdown have not slowed the spread of #COVID19. We need to let people go back to work to balance lives&livelihoods.