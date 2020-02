कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा शादी में शामिल होने पहुंचे पाकिस्तान, सामने आईं कई तस्वीरें

कांग्रेस नेता और बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान के लाहौर में एक शादी समारोह में शामिल हुए. शादी के दौरान की उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें वह स्टेज पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की जा रही हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सिन्हा ने लाहौर में एक शादी समारोह में शिरकत की. वह पाकिस्तानी बिजनेसमैन (कारोबारी) मियां असद अहसान के बुलावे पर गए थे.

Actor & Congress leader Shatrughan Sinha at a wedding function in Lahore, Pakistan at the invitation of Pakistani businessman Mian Asad Ahsan. (21.02.20) pic.twitter.com/jCOMNys0ME