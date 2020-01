PM मोदी के कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने उठाए सवाल, कहा- जनता आपके झूठ से परेशान हो चुकी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सवाल खड़ा किया है. सिद्धरमैया ने कहा है कि प्रधानमंत्री के झूठ से जनता परेशान हो चुकी है, कर्नाटक दौरा दिखावा है, केंद्र सरकार ने लगातार कर्नाटक के साथ गलत व्यवहार किया है. प्रधानमंत्री को जनता को पहले सवालों का जवाब देना चाहिए कि कलसा बंधुरी योजना, बेलगावी सीमा मुद्दा,कन्नड़ में परीक्षा और संविधान के 8वीं अनुसूची में तुलु और कोडवा को कब शामिल किया जाएगा?

Mr. @narendramodi,



People are fed up of your lies & double edged sword comments.



We want your answer today about long standing questions on:



Kalasa Banduri Yojana,



Belagavi border issue,



Exams in Kannada,



Tulu & Kodava in 8th schedule,



the list goes on..#ಉತ್ತರಕೊಡಿಮೋದಿ