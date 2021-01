"पिता की बदौलत नहीं, कड़ी मेहनत से पद पर पहुंचा हूं" : कांग्रेस नेता का कार्ति चिदंबरम को जवाब

कांग्रेस नेता की यह प्रतिक्रिया कार्ति चिदंबरम के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में भारी भरकम नई कमेटी के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस कमेटी से कोई लाभ नहीं होगा. कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस सांसद हैं. कार्ति पर यह टिप्पणी के महेंद्रन ने की है, जिन्हें शनिवार को तमिलनाडु कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है.

Many hard working youth congress,NSUI, Mahila congress, SC Dept functionaries made it into the @INCTamilNadu Committees not because of their Father. My hardwork from Nsui IYC first time made to state team ????Hope “ some became MP because of Father can't understand.@KS_Alagirihttps://t.co/THFF9hU37l