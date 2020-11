कांग्रेस नेता उदित राज EVM पर उठाए सवाल तो कार्ति चिदंबरम ने बताया भरोसेमंद

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपग्रह की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती ?'' कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया, ‘‘अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या डोनाल्ड ट्रम्प हार सकते थे ?''

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम ने ईवीएम पर सवाल उठाए जाने को गलत बताया है. 'ईवीएम प्रणाली मजबूत, सटीक और भरोसेमंद है. यह हमेशा से मेरा नजरिया रहा है, मैं इसके साथ खड़ा हूं. देश भर के राजनीतिक दलों में ईवीएम पर संदेह करने वाले लोग हैं, खासकर तब जब परिणाम उनके पक्ष में नहीं जाते हैं. अब तक किसी ने वैज्ञानिक रूप से उनके दावों का प्रदर्शन नहीं किया है.'

EVM system is robust, accurate & dependable. This has always been my view. I stand by it. There have been doubters of the EVM from across political political parties, particularly when the results don't go in their favour. Till now no has demonstrated scientifically their claims. https://t.co/e1dG8WsgOp