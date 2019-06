फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी की गोली मारकर हत्या

हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता विकास चौधरी की गुरुवार सुबह फरीदाबाद में अनजान लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी.

विकास चौधरी को उस समय 10 से ज़्यादा गोलियां मारी गईं, जब वह जिम से कसरत कर बाहर निकल रहे थे. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

विकास चौधरी हाल ही में इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे.

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी नेता विकास चौधरी की फरीदाबाद में हत्या कर दिए जाने पर राज्य में सत्तासीन BJP की मनोहरलाल खट्टर सरकार पर बरसते हुए कहा, "यह 'जंगल राज' है... कानून का कोई डर नहीं रहा है... इसी तरह की वारदात कल भी हुई थी, जब छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला को चाकू घोंप दिया गया था... जांच होनी चाहिए..."

Ashok Tanwar, Haryana Congress President on party leader Vikas Chaudhary shot dead in Faridabad: It's 'jungle raj', there is no fear of law. Same kind of incident happened yesterday, where a woman who opposed molestation was stabbed. There should be an investigation. pic.twitter.com/ziXmeDRso2