आधी रात को हिरासत में लिए गए गोवा कांग्रेस के कई बड़े नेता, बोले- राज्य में जंगल राज

जब होटल मैनेजमेंट ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी तो वह लोग लॉबी में धरने पर बैठ गए. बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पणजी स्थित पुलिस स्टेशन ले आई. जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है, उनमें गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संकल्प अमोनकर, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वरद मरदोलकर, जर्नादन भंडारी समेत कई नेता शामिल हैं.

JUNGLE RAJ in Goa - @INCGoa delegation led by Vice President @SankalpAmonkar@JanaBhandariGoa@varadmardolkar@AdvArchitNaik@RautMeghashyam@SudinNaikGoa & 10 others arrested by @DGP_Goa for seeking appointment with @PrakashJavdekar & waiting to meet him in hotel lobby in Panjim