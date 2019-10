हरियाणा के CM मनोहर लाल के बयान पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, कहा- वह खट्टर नहीं, खच्चर हैं

सोनिया गांधी को कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान, 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई', पर कांग्रेस के नेता भड़क गए हैं. महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन राउत ने मनोहर लाल खट्टर को 'खच्चर' कहा है. उन्होंने कहा, हरियाणा सीएम खट्टर नहीं खच्चर हैं'. नितिन राउत ने कहा कि ऐसा बयान हरियाणा के सीएम को पीएम मोदी के लिए देना चाहिए जिनके बारे में कहा जाता था कि वह देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा देंगे लेकिन हुआ क्या. गौरतलब है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एक विवादित बयान देकर घिरते नजर आ रहे हैं. रविवार को सोनीपत में एक चुनावी रैली के दौरान सोनिया गांधी को कांग्रेस की अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की, जिसे लेकर वह आलोचना के शिकार हो रहे हैं. इस टिप्पणी से गुस्साई कांग्रेस का कहना है कि इस टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 'महिला-विरोधी चरित्र' साफ नज़र आता है.

#WATCH Nitin Raut, Working President, Maharashtra Congress on Haryana Chief Minister ML Khattar's comment on Congress Interim President Sonia Gandhi: Haryana CM isn't Khattar but a 'khacchar'. pic.twitter.com/ys1AZNx5aY