'The Accidental Prime Minister' के विरोध में कांग्रेस, 'उड़ता पंजाब' पर राहुल गांधी ने किए थे ये ट्वीट

फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता सैयद जफर ने कहा है कि उन्होंने फिल्म के निर्देशक को पत्र लिखकर फिल्म के नाम और जारी किए ट्रेलर पर कड़ा विरोध जताया है. सैयद जफर ने कहा, पहले हम फिल्म को देखेंगे उसके बाद ही राज्य में इसे रिलीज होने देंगे. अन्य कांग्रेस नेताओं ने अनुपम खेर अभिनीत फिल्म ‘एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को अपनी पार्टी के खिलाफ भाजपा का दुष्प्रचार करार दिया तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस फिल्म को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा का यह दुष्प्रचार काम नहीं करेगा और सच की जीत होगी. मनमोहन सिंह पर बनी इस फिल्म का ट्रेलर बृहस्पतिवार को मुंबई में रिलीज हुआ. यह फिल्म 2004 से 2008 तक मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की पुस्तक पर आधारित है.

