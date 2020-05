Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस का प्रकोप देश में खत्‍म होने का नाम ही नहीं ले रहा. देश के विभिन्‍न हिस्‍सों से लगातार इस वायरस के केस सामने आ रहे हैं. कोरोना की इस महामारी के बीच राजस्‍थान (Rajasthan) के कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर (Bharat Singh Kundanpur) ने सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को एक पत्र लिखा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है. अपने लेटर में सांगोद के विधायक कुंदनपुर राज्‍य में शराब की दुकानें खोलने का आग्रह मुख्‍यमंत्री से कर रहे हैं. इसके पीछे की 'विधायक महोदय' की दलील रोचक है. अपने पत्र में उन्‍होंने लिखा जब कोरोना वायरस को अल्‍कोहल (सेनिटाइजर) से खत्‍म किया जा सकता है तो अल्‍कोल को पीने से निश्चित रूप से गले से वायरस को हटाया जा सकेगा.

Bharat Singh Kundanpur, Congress MLA from Sangod has written to Rajasthan CM Ashok Gehlot for opening liquor shops in the state. The letter reads, "When #coronavirus can be removed by washing hands with alcohol, then drinking alcohol will surely remove virus from the throat". pic.twitter.com/ToVPomDI1Z