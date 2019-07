विधायक ने इंजीनियर पर फेंका कीचड़, फिर नदी के ऊपर पुल पर बांध डाला, देखें VIDEO

महाराष्ट्र में एक विधायक द्वारा इंजीनियर के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है. कांकावाली में मुंबई-गोवा हाईवे के पास एक पुल पर कांग्रेस विधायक नितेश नारायण राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर प्रकाश शेडकर पर कीचड़ फेंका है. उसके बाद उन्होंने इंजीनियर को नदी के ऊपर पुल पर बांध दिया. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका वीडियो जारी किया है.

वीडियो में देख सकते हैं कि विधायक अपने समर्थकों के साथ पुल पर खड़े हैं और इंजीनियर उन सबके बीच में हैं. तभी एक युवक उन्हें धक्का देता है और बाकी तीन-चार लोग उन पर कीचड़ से भरी बालटी उडेल देते हैं. उसके बाद इंजीनियर को फिर धक्का दिया जाता है और पुल पर लगे सरिए से बांध देते हैं.

#WATCH: Congress MLA Nitesh Narayan Rane and his supporters throw mud on engineer Prakash Shedekar at a bridge near Mumbai-Goa highway in Kankavali, when they were inspecting the potholes-ridden highway. They later tied him to the bridge over the river. pic.twitter.com/B1XJZ6Yu6z