राजस्थान : कांग्रेस MLA का दावा- संजय जैन ने वसुंधरा राजे से मिलने का दिया था ऑफर

विधायक राजेंद्र गुड़ा ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, 'संजय जैन 8 महीने पहले मेरे पास आए थे. उन्होंने मुझे वसुंधरा जी व अन्य लोगों से मिलने के लिए कहा था. उनकी तरह दूसरे एजेंट भी हैं लेकिन वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए. संजय जैन काफी समय से एक्टिव थे.'

We are more than 100 in number (MLAs). We have the majority. If we didn't have majority, they (BJP) would have demanded a floor test. They know that we have it, so they are not demanding floor test: Congress MLA Rajendra Guda. #Rajasthan