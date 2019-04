कांग्रेस ने शेयर की नेहरू जी की ऐसी तस्वीर, सोशल मीडिया मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल

लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर नेता और पार्टियां एक दूसरे का जमकर मजाक उड़ा रही हैं. लेकिन इसमें कई बार मर्यादाएं भी तार-तार हो जा रही हैं. वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की तस्वीर की ऐसी तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडिल से शेयर की है जिस पर लोग विरोध जता रहे हैं. वहीं नेहरू जी की ऐसी तस्वीर शेयर करना भी पूरी तरह से उचित नहीं लग रहा है. तस्वीर में दिखाया गया है कि पीएम मोदी अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी बैठे हुए हैं. पीएम मोदी के ठीक पीछे नेहरू खड़े हैं और मजाकिया लहजे में कह रहे है, 'जाएगा तो मोदी ही'. इस तस्वीर पर ट्विटर पर कांग्रेस के खिलाफ प्रतिक्रियाएं भी आने भी शुरू हो गई हैं हालांकि #JaayegaTohModiHi ट्रेंड भी कर रहा है.

That awkward moment when you're all thinking the same thing & someone says it out loud. #JaayegaTohModiHipic.twitter.com/jINBVoaRgr