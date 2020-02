कांग्रेस का PM पर वार- ऐसा ही होता है, जब आपके पास मौजूद एकमात्र डिग्री व्हॉट्सऐप यूनिवर्सिटी से मिली हो

राष्ट्रपति (President Ramnath Kovind) के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का संसद (Parliament) के निचले सदन लोकसभा (Lok Sabha) में गुरुवार को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) के राजनेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के एक कथित बयान का उल्लेख किया था, जिसे लेकर देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री एक 'सैटायरिकल वेबसाइट' (satirical website) के हवाले से अपने कृत्यों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं.

CAA के बाद PM मोदी की असम में पहली रैली, बोले- इतनी माताओं-बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिरें, कुछ नहीं होता

पूर्व राज्य जम्मू एवं कश्मीर (अब जम्मू एवं कश्मीर एक केंद्रशासित प्रदेश है) के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने नहीं कहा था कि तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर देने से "ऐसा भूकंप आएगा, जिससे जम्मू एवं कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा..."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था, "(जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री) महबूबा मुफ्ती ने कहा था, 'भारत ने कश्मीर को धोखा दिया है... ऐसा लगता है, हमने 1947 में गलत पक्ष चुन लिया था...' उमर अब्दुल्ला ने कहा था, 'अनुच्छेद 370 को हटा देने से ऐसा भूकंप आएगा, जिससे जम्मू एवं कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा...' (जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री) फारुक अब्दुल्ला ने कहा था, 'अगर अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, तो घाटी में भारतीय ध्वज को फहराने वाला कोई नहीं बचेगा...' क्या भारतीय संविधान के प्रति समर्पित कोई व्यक्ति इसे कभी स्वीकार कर सकता है...?"

विजुअल्स देख लीजिए मणिक्कम टैगोर ने किसी पर भी हमला नहीं किया : राहुल गांधी

प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, "(प्रधानमंत्री) मोदी एक सैटायरिकल वेबसाइट, जिसका नाम ही 'फेकिंग न्यूज़' है, का हवाला दे रहे हैं, ताकि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ अपने कठोर और निर्दयी कृत्यों को सही साबित कर सकें... ऐसा ही होता है, जब आपके पास सिर्फ एक डिग्री हो, और वह भी व्हॉट्सऐप यूनिवर्सिटी से..."

Modi quotes a satirical website, literally called "Faking News" to justify his draconian actions against former J&K CM Omar Abdullah.



This is what happens when the only degree you have is from WhatsApp University. https://t.co/SGuQS4JF3x