सोनभद्र मामले में न्याय की मांग और प्रियंका गांधी को हिरासत में रखने के विरोध में कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 10 आदिवासियों की हत्या के मामले में न्याय की मांग और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में रखे जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस के सांसदों ने सोमवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया. संसद की कार्यवाही आरंभ होने से कुछ देर पहले कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की. इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद तथा कई अन्य नेता शामिल हुए. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय प्रियंका गांधी को ‘गिरफ्तार' कर लिया. हमारी मांग है कि पीड़ितों के साथ जल्द से जल्द न्याय हो.

Congress MPs protest the inaction of UP Govt on the #SonbhadraMassacre outside Parliament. pic.twitter.com/SUpdk9ir65