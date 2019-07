अब कांग्रेस के इस नेता ने दिया इस्तीफा, बोले- 'बीजेपी को कोसने का मतलब नहीं, गलती हमारी ही है'

लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस के अंदर उथल-पुथल का दौर जारी है. पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला चल निकला है. इस कड़ी में नया नाम पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक रचित सेठ का है. कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच इसके राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक रचित सेठ ने गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है. इससे पहले सेठ ने ट्वीट किया कि 45 दिन बीत चुके हैं और मीडिया की अटकलों के बाद भी नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कोई संकेत नहीं है.

45 days have gone and apart from media loaded speculation, there is no sign of the new Congress President.



Karnataka & Goa developments depict that anarchy is creeping in where opportunists & power brokers are having the last laugh.



No point in blaming BJP, if fault within.