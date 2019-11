कांग्रेस-NCP की बैठक में सरकार गठन पर नहीं हुआ कोई फैसला- चर्चा के बाद उठाएंगे कोई कदम

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कांग्रेस-एनसीपी की साझा प्रेस कांफ्रेंस कर अपना बयान जारी किया. इस प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेता अहमद पटेल, एनसीपी नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे. एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा हुई. 11 नवंबर को शिवसेना ने पहली बार हमसे संपर्क किया था. हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जल्द ही कोई फैसला लेंगे.

NCP leader Praful Patel: A meeting was held between senior leaders of NCP and Congress today. On 11th November Shiv Sena first contacted us formally. We will discuss on all the issues and then take a decision. #Mumbaipic.twitter.com/65aprntKXD