ममता बनर्जी की रैली के बाद कांग्रेस बैकफुट पर? पीएल पुनिया ने भी कहा- पीएम पद पर फैसला चुनाव के बाद होगा

बीते साल कांग्रेस की कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में फैसला लिया गया था कि लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ही पीएम पद के उम्मीदवार होंगे. इस बैठक में यह भी तय किया गया कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी किस पार्टी या पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी इसका फैसला भी कांग्रेस अध्यक्ष ही लेंगे और यूपीए की ओर की अगुवाई राहुल गांधी ही करेंगे. हालांकि कांग्रेस की ओर से आए इस बयान को टीएमसी नेता ममता बनर्जी, सपा नेता अखिलेश यादव ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी. लेकिन कोलकाता में शनिवार को आयोजित ममता बनर्जी की महारैली में 20 बड़े नेताओं के शामिल होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी अब पीएम पद की उम्मीदवारी के सवाल पर बैकफुट में जाना ही मुनासिब समझ रही है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने कहा है कि जहां तक पीएम पद का सवाल है, इस पर फैसला चुनाव के बाद होगा, लोकतांत्रिक तरीके का पालन किया जाएगा, हर कोई पीएम पद के लिए योग्य है. उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी विपक्षी दलों की एकता देख सकती है, इसलिए वह अब बयानबाजी कर रही है.

PL Punia, Congress: As far as PM candidate is concerned, is the post vacant today? This issue will be addressed after election. A democracy should follow procedures. Everyone is eligible to be the PM. They(BJP)can see unity of opposition parties, so they're giving such statements