वित्त मंत्री ने की PMC के नाराज ग्राहकों से मुलाकात, कांग्रेस ने कुछ यूं कसा तंज

कांग्रेस ने गुरुवार को वित्तमंत्रीनिर्मला सीतारमणके पीएमसी बैंक पर दिए गए बयान को जमाकर्ताओं के बजाय ऋण चूककर्ताओं के लिए राहत करार दिया. सीतारमण ने यहां पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के खाताधारों के गुस्से का सामना कर करने के बाद निर्मला बाद में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि समिति गठित जाएगी जो इस बात पर विचार करेगी कि क्या इस क्षेत्र का प्रबंधन करने वाले कानूनों में बदलाव की जरूरत है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PMC बैंक के नाराज ग्राहकों से की मुलाकात, कहा- RBI गवर्नर से करूंगी बातचीत

मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष चरण सिंह सापरा ने कहा, ‘‘बैंक के विलय या उसे पुनर्जीवित करने की किसी योजना की घोषणा नहीं की गई. जो भी उन्होंने (सीतारमण) बोला वह केवल दिखावटी और धोखा देने के लिए है.'' उन्होंने कहा, ‘‘ उनका बयान केवल गबन करने वाले के लिए राहत है खाताधारकों के लिए नहीं. उन्होंने 16 लाख खाताधारकों की चिंता शांत नहीं कि क्या उनके पैसे सुरक्षित हैं.''

PC of @nsitharaman on #PMCBankCrisis was damp squib. No assurance on full money back or revival package for 16 Lakh #PMCBankVictims#PMCBankFraud#PMCBankScam#RBIpic.twitter.com/ad11dpVn8c