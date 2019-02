कांग्रेस करेगी राज्य मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन, महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारे जाने का मामला

कांग्रेस सोमवार को राज्य मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी. सुबह दस बजे पार्टी कार्यकर्ता राज्य मुख्यालयों पर एकत्र होकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की उस हरकत का विरोध करेंगे, जिसमें महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने के साथ नाथूराम गोडसे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया था. यह घटना अलीगढ़ में हिंदू महासभा की नेता ने अंजाम दिया था.सोशल साइट पर वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी जब गश्त पर थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने गांधी जी की तस्वीर को गोली मारी हैं. जिस पुलते को गोली मारी गई, उसमें खून जैसे रंग का तरल पदार्थ रखा हुआ था, जब उसे गोली मारी गई तो वह खून उसमें से बहने लगा. पुलिस ने बताया कि जब वह उन लोगों को पड़कने गई तो वे वहां से भाग गए.

Congress: Party will hold a nationwide protest tomorrow from 10 am in all the state headquarters, to protest against the members of Akhil Bharat Hindu Mahasabha who used a pistol to shoot effigy of Mahatma Gandhi and garlanded the statue of Nathuram Godse on Jan 30 in UP. pic.twitter.com/6yhmKo8ZzF