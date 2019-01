सीढ़ियों से फिसलकर गिरा फोटोग्राफर तो राहुल गांधी ने हाथ पकड़कर उठाया, देखें Video

लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर सियासी चहलकदमी तेज हो गई है. राजनीतिक दलों के प्रमुख रोजाना दर्जनों रैलियां कर रहे हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ओडिशा दौरे पर हैं. जब वह भुवनेश्वर एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे थे तभी एक ऐसी घटना घटी जिस पर सबकी निगाहें टिकी रह गईं. एयरपोर्ट के बाहर पत्रकार और फोटोग्राफर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे. जब वो बाहर निकले तो उनकी फोटो क्लिक करने की होड़ मच गई. इसी दौरान एक फोटोग्राफर सीढ़ियों से नीचे गिर गया. फोटोग्राफर को गिरा हुए देखकर राहुल गांधी तुरंत उसके नजदीक गए और उसे हाथ देकर उठाया. यह घटना कैमरे में कैद हो गई जिसे सोशल मीडिया पर खासा शेयर किया जा रहा है.

#WATCH Congress President Rahul Gandhi checks on a photographer who tripped and fell at Bhubaneswar Airport, Odisha. pic.twitter.com/EusYlzlRDn