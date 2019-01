राहुल गांधी का सपा-बसपा गठबंधन पर बड़ा बयान-बोले यूपी में पूरी ताकत से उतरेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने उत्तर-प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच हुए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि दोनों दल जो करना चाहते हैं, वह करने का उन्हें पूरा अधिकार है. अब हम पर यह निर्भर करता है कि कैसे यूपी में कांग्रेस मजबूत होगी. दुबई में राहुल गांधी ने ललकारते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में उतरेगी. यूपी में अकेले दम पर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस का यूपी प्लान, अगले महीने राहुल गांधी की 13 रैलियां, तैयारियां शुरू

दुबई में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस सोचता है कि लोगों की आवाज उठाने का कोई मतलब ही नहीं है. 2019 का लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे, इसके प्रमुख कारणों में से यह भी एक कारण है कि नौकरशाहों और संस्थानों की ओर से सरकार के खिलाफ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि हम आवाज दबाने को कतई स्वीकार नहीं करेंगे. राहुल गांधी ने कहा कि बसपा और सपा के गठबंधन के बाद अब कांग्रेस खुद को मजबूत करेगी.

Congress president Rahul Gandhi declared that his party would contest the coming Lok Sabha elections with "full force" in Uttar Pradesh Read @ANI Story | https://t.co/1F8ffIzZuW pic.twitter.com/rMvOuBFXA3

यह भी पढ़ें- दुबई में राहुल गांधी बोले- असहिष्णु और बंटा हुआ भारत सफल नहीं हो सकता, देश को करेंगे एकजुट

यह अब हमारे ऊपर है कि कैसे यूपी में कांग्रेस को हम मजबूत बनाएं. हम अपनी पूरी क्षमता से लड़ेंगे. कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर-प्रदेश की जनता को देने के लिए बहुत कुछ है. उन्होंने कहा कि बसपा और सपा के नेताओं के प्रति मेरे मन में लगाव है. वे जो करना चाहते हैं, उसे करने का पूरा अधिकार है. राहुल गांधी ने इस दौरान पाकिस्तान से भारत के संबंधों को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता हूं, लेकिन मैं उसकी ओर से निर्दोष भारतीयों पर की जा रही हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा.

Congress President Rahul Gandhi in Dubai: BSP and SP have made a political decision. It's on us on how to strengthen the Congress party in Uttar Pradesh and we will fight with our full capacity. https://t.co/gNxJ5kxpGw