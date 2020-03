दिल्ली हिंसा को लेकर संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, मांगा अमित शाह का इस्तीफा 

बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को संसद में दिल्ली हिंसा का मुद्दा उठा. राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर समेत कांग्रेसी सांसदों ने दिल्ली हिंसा को लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास ही अलग-अलग जगह प्रदर्शन किया. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान 46 लोगों की मौत हुई है जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं. बजट सत्र का दूसरा चरण तीन अप्रैल तक चलेगा.

वहीं, दिल्ली में हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. लोकसभा की कार्यवाही भी दो बजे तक के लिए स्थगित है. कांग्रेस समेत तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके समेत अन्य पार्टियों ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.

Delhi: Congress MPs, including Rahul Gandhi, Shashi Tharoor and Adhir Ranjan Chowdhury, protest in front of Gandhi statue inside the Parliament premises, over #DelhiViolence, demanding the resignation of Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/PmzdkSj5Fo