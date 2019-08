राहुल गांधी ने कहा- बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री से करूंगा बात

देश में कई हिस्सों में आई भयावह बाढ़ पर चिंता प्रकट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में बाढ़ की स्थिति और मदद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करेंगे. गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘केरल, कर्नाटक, असम और बिहार में बाढ़ की हालत गंभीर है. लाखों लोग फंसे हैं या विस्थापित हो चुके हैं. मैं बाढ़ प्रभावित राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं, वो करें.'

साथ ही राहुल गांधी ने कहा, ‘मैं प्रार्थना करता हूं कि बाढ़ का पानी जल्द कम हो.' अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में बाढ़ पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, ‘वायनाड के लोगों के साथ मेरी संवेदना और प्रार्थना जो बाढ़ का सामना कर रहे हैं. मैं वायनाड जाने वाला था, लेकिन मुझे अधिकारियों ने सलाह दी है कि वहां मेरी मौजूदगी से राहत अभियान बाधित हो सकता है. मैं उनकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा हूं.'

The flood situation in my parliamentary constituency, #Wayanad is grim. I'm monitoring the situation closely & have spoken to the Kerala CM and key Govt officials to expedite relief.



I will be reaching out to PM Modi as well to brief him & request Central Govt. assistance. pic.twitter.com/HWN8LXgE4h