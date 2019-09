पीएम मोदी के 'अबकी बार ट्रंप सरकार' कहने पर भड़की कांग्रेस, कहा- आप हमारे प्रधानमंत्री हैं...

अमेरिका के ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी के 'अबकी बार ट्रंप सरकार' वाले बयान पर कांग्रेस भड़क गई है. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस पर आपत्ति जताते हुए पीएम मोदी को कहा कि वह अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर हैं न कि अमेरिकी चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर. आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका की दोनों पार्टियों चाहे रिपब्लिक हों या डेमोक्रेट हों दोनों के साथ हमारे देश के संबंध द्विदलीय रहे हैं. आपका (पीएम मोदी) इस तरह से सक्रिय रूप से ट्रंप के प्रचार में हिस्सा लेना दोनों देशों के लोकतंत्र और संप्रभुता पर दखल देना है. गौरतलब है कि अमेरिका में भी इसे चुनाव में दखल देना माना जा सकता है. आपको बता दें कि अमेरिका में साल 2016 के चुनाव में 'अबकी बार मोदी सरकार' की तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप ने 'अबकी बार ट्रंप सरकार' का नारा दिया था. इस नारे के पीछे अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय को लुभाने की कोशिश थी और इसका फायदा भी ट्रंप को मिला. लेकिन इसी चुनाव में रूस के भी दखलंदाजी का आरोप लगा था. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी खबरों को बकवास बताया और रूस ने भी किसी भी तरह के दखल से इनकार कर दिया. लेकिन हो सकता है कि पीएम मोदी का अमेरिका में चुनाव से ठीक इस तरह का बयान वहां बाहरी नेता की दखलंदाजी के तौर पर लिया जाए. अगर ऐसा होता है तो यह चुनाव में यह ट्रंप के लिए मुश्किल बन सकता है.



Reminding you that you are in the USA as our Prime Minister and not a star campaigner in US elections.