Surgical Strike 2 :कांग्रेस की अपील- जब तक सरकार न दे कोई सूचना, तब तक न शेयर करें कोई न्यूज

पाकिस्तान के साथ सरहद पर बढ़ते तनाव के बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने देश की जनता से एक खास अपील की है. कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है- बढ़ते उन्माद के बीच फर्जी खबरों और नफरत का शिकार होना आसान है. इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि सभी लोग प्रतिक्रिया देने में संयम बरतें. तभी कोई खबर शेयर करें, जब तक हमें भारत सरकार से कोई आधिकारिक सूचना न मिल जाए. एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने कहा- इंडियन एयरफोर्स के उन दो पायलटों के परिवार से हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आज दुर्घटना में जान गंवा दी. हम उनके शोक में शामिल होते हैं. हम देश की रक्षा के लिए उनके साहस, देशभक्ति और समर्पण को सलाम करते हैं.

With the growing hysteria it is easy to succumb to hate propaganda & fake news. We request everyone to show restraint in reacting & sharing any news until we have official information from the Indian govt.