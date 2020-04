E-कॉमर्स कंपनियों के लिए सरकार ने बदले नियम, कांग्रेस ने कहा- थैंक्यू, देर आए लेकिन दुरुस्त आए...

कांग्रेस ने लॉकडाउन की अवधि में ई-कामर्स कंपनियों के आवश्यक वस्तुओं से इतर चीजों (नॉन इसेंशियल आइट्म) की बिक्री करने पर रोक लगाने की उसकी मांग मानने पर रविवार को केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि यह खुदरा बिक्रेताओं के साथ अन्याय था और देर आए, दुरूस्त आए. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ प्रिय प्रधानमंत्री, देर आए, दुरूस्त आए. कल कांग्रेस पार्टी ने करीब 7 करोड़ दुकानदारों और व्यापारियों के साथ अन्याय के विषय को उठाया था जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने दुकान और कारोबार बंद किये हुए हैं जबकि सरकार ने ई कामर्स कंपनियों को उत्पाद बेचने की अनुमति दी थी. हमारी मांग स्वीकार करने के लिये आपको धन्यवाद.''

