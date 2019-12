कांग्रेस ने उठाए CDS की नियुक्ति पर सवाल, कहा- वक्त ही बताएगा इस फैसले के दुष्प्रभावों के बारे में

जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ (CDS) बनाए जाने की घोषणा के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं और इसे 'गलत कदम' करार दिया है. पंजाब से सांसद और कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि यह सरकार का गलत कदम है. उन्होंने ट्वीट पर लिखा, 'मैं बेहद खेद और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने सीडीएस के संबंध में बहुत ही गलत कदम उठाया है. दुर्भाग्य से सिर्फ वक्त ही अकेले इस कदम के दुष्प्रभावों बारे में अनुमान कर सकता है'. इसके साथ कांग्रेस ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) के तौर पर जनरल विपिन रावत की नियुक्ति को लेकर मंगलवार को कई सवाल खड़े किए और कहा कि रावत के वैचारिक झुकाव का असर ‘गैर राजनीतिक संस्था' सेना पर नहीं पड़ना चाहिए. पार्टी ने यह दावा भी किया कि इस मुद्दे पर सरकार ने पहला ही कदम गलत उठाया है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘बिपिन रावत जी के वैचारिक झुकाव का असर गैर राजनीतिक संस्था सेना पर नहीं पड़ना चाहिए. ''

1/2 of the CDS override the advise of the respective Service Chief's?

2. Will the CDS as Permanent Chairperson of Joint Chief's of Staff Committee outrank the three service Chief's?Would the three Chief's report to Defense Minister thru Defense Secretary or through CDS now?