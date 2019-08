पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की SPG सुरक्षा हटाने पर भड़की कांग्रेस, कहा- पीएम और गृहमंत्री याद रखें...

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा से एसपीजी हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को याद रखना चाहिए कि वो भी एक दिन ‘पूर्व' होंगे. पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, ‘पूर्व प्रधानमंत्री का सुरक्षा कवर हटाने का आदेश देने वाले मौजूदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह याद रखना चाहिए कि वे भी एक दिन पूर्व होंगे. कर्म आपको देख रहा है.' लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुरक्षा कवर को चुनिंदा ढंग से नहीं हटाया जाना चाहिए.

Present PM's and HM's who order withdrawal of security and benefits for former PM's must remember that they too will be former one day. Karma is always watching.