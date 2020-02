डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर कांग्रेस का तंज- मोदी सरकार ने निकाली 69 लाख नौकरी, सैलरी में मिलेंगे 'अच्छे दिन'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के भारत दौरे को लेकर गुजरात के अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के आगरा में जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनेर भी होंगे. जेरेड अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं. ट्रंप परिवार के स्वागत में अहमदाबाद को खूब सजाया जा रहा है. ट्रंप अमेरिकी मीडिया से बातचीत के दौरान कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि अपनी भारत यात्रा के लिए वह बेहद उत्साहित हैं और अहमदाबाद में उनके स्वागत के लिए करीब 70 लाख लोग जुट रहे हैं. अब कांग्रेस (Congress) ने इस मुद्दे को रोजगार से जोड़ते हुए एक ट्वीट के जरिए मोदी सरकार (Modi Govt) पर तंज कसा है.

कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से की गई पोस्ट में नौकरी का आवेदनरूपी एक प्रारूप दिया गया है. इसमें ऊपर लिखा है, 'डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति.' चुटकी लेते हुए नीचे रोजगार देने की बात लिखी गई है. नौकरी के प्रकार में लिखा है, 'अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देख हाथ हिलाना.' पदों की संख्या 69 लाख लिखी गई है. मेहनताने में 'अच्छे दिनों' को देने की बात कही गई है. तारीख, समय और जगह में 24 फरवरी, 2020 को दोपहर 12 बजे मोटेरा स्टेडियम का जिक्र किया गया है. इतना ही नहीं, ट्वीट के कैप्शन में लिखा है, 'मोदी जी द्वारा 2 करोड़ नौकरी दिए जाने की घोषणा में से 69 लाख नौकरियों का ऐलान हो गया है. जल्दी अप्लाई करें.'

69 lakh vacancies of the 2 cr promised by Modiji have been announced. Apply now. Hurry! #Jumla7MillionKapic.twitter.com/4jA27gQL16