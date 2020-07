कांग्रेस ने हरियाणा के होटल में पायलट के ठहरने को लेकर BJP पर निशाना साधा तो CM खट्टर ने दिया यह जवाब...

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मानेसर के एक होटल में राजस्थान कांग्रेस के कुछ विधायकों के ठहरने के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'निजी होटल सभी के लिए खुले हैं. कोई भी वहां रह सकता है. हरियाणा सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है.' गौरतलब है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक हरियाणा की खट्टर सरकार के चंगुल में हैं. कांग्रेस ने सचिन पायलट से सब विधायकों को हरियाणा पुलिस के चंगुल से छुड़वाने के लिए कहा है.

Private hotels are open for everyone, anyone can stay there. The Haryana government has no role in it: Haryana CM ML Khattar on being asked about Rajasthan Congress MLAs staying at a hotel in Manesar pic.twitter.com/Nsiqbav0ik