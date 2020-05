प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस ने PM मोदी पर साधा निशाना, कही यह बात... 

इन मजदूरों के साथ इनका परिवार भी है, जिसमें महिलाएं और बच्‍चे शामिल हैं. परिवार के पास धनराशि न होने के कारण कई महिलाएं तो गर्भवती होने के बाद भी अपना सफर पैदल करने को विवश हैं. प्रवासी मजदूरों की इस हालत पर कांग्रेस पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्‍ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया- डियर PM, घर वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की दिल को झकझोर देने वाली मानव त्रासदी को करुणा, देखभाल और सुरक्षित वापसी की आवश्यकता थी. लाखों प्रवासी मजदूरों से जुड़े मामले में आपकी संवेदनहीनता और विफलता के कारण भारत को गहरी निराशा हुई है.

Dear PM,



The mammoth heart breaking human tragedy of migrant workers walking back home needed compassion, care & safe return.



India is deeply disappointed by your utter lack of empathy, sensitivity & failure to address the woes of millions of #MigrantWorkers !