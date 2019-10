जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के मसले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के ताजा बयान पर कांग्रेस घिर गई है. बीजेपी ने मनमोहन सिंह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. दरअसल, गुरुवार को मुंबई में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान 370 पर कांग्रेस (Congress) का आधिकारिक स्टैंड पूछे जाने पर मनमोहन सिंह ने कहा था, "जब आर्टिकल 370 पर बात हुई, जब यह बिल पार्लियामेंट में आया तो कांग्रेस ने इसके हक में वोट दिया, विरोध नहीं किया. विरोध सिर्फ बिल लाने के तौर-तरीकों पर था." अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर संसद में कांग्रेस की तरफ से तीखी बहस करने वाले वरिष्ठ नेता और आनंदपुर साहिब सांसद मनीष तिवारी (Manish Tiwari) पूर्व में कांग्रेस का इस मुद्दे पर आधिकारिक स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं. उन्होंने बीते सात अगस्त को एक टीवी चैनल से बताया था कि कांग्रेस ने दोनों सदनों में अनुच्छेद 370 हटाने के संकल्प और जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में बंटवारे के बिल के खिलाफ वोट दिया था.

मनीष तिवारी ने तब कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बकायदा इसको लेकर लिखित में प्रस्ताव पास कर पार्टी का आधिकारिक स्टैंड साफ कर चुकी है. ऐसे में अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मुंबई की प्रेस कांफ्रेंस में मनमोहन सिंह की ओर से मनीष तिवारी के विपरीत दावा करने के बाद कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार को सुबह ट्वीट कर कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से झूठ बुलवाने का आरोप लगाया है. उन्होंने मनमोहन सिंह की प्रेस कांफ्रेंस और मनीष तिवारी के अगस्त में टीवी चैनल को दिए गए बयान वाले वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, "कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर कांग्रेस कहां खड़ी है, वेल, डॉ. मनमोहन सिंह पूरी तरह बेखबर हैं."

Where does Congress party stand on the abrogation of article 370? Well, Dr Manmohan Singh clearly doesn't know... pic.twitter.com/RALs3EjRLO