कांग्रेस ने चीनी Apps पर लगे बैन का किया स्वागत, कहा- हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और अधिक प्रभावी कदम उठाएगी

चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच सरकार ने TikTok और UC Browser समेत चीन से संबंध‍ित 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है. सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने स्वागत किया है. कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि हम चीनी Apps को प्रतिबंधित करने के फैसले का स्वागत करते हैं. अहमद पटेल ने अपने ट्वीट में लिखा, ' हम चीनी Apps को प्रतिबंधित करने के फैसले का स्वागत करते हैं. हमारे क्षेत्र में घुसपैठ और चीनी सेना द्वारा हमारे सशस्त्र बलों पर बिना वजह किये गए हमले के मद्देनजर, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और अधिक प्रभावी कदम उठाएगी.'

We welcome the decision to ban Chinese apps.



In light of the grave intrusion of our territory & the unprovoked attack on our armed forces by the Chinese army, we expect our government to take more substantial & effective measures