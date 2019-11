महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकती है कांग्रेस

महाराष्ट्र में रात को अचानक से बदले सियासी घटनाक्रम में जिस तरह से बीजेपी ने एनसीपी को तोड़कर सरकार बनाई है इस पर कांग्रेस अब कानून का भी दरवाजा खटखटा सकती है. कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा है कि पार्टी राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ेगी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि आज का दिन महाराष्ट्र के इतिहास का काला धब्बा है. सब कुछ आनन-फानन और तड़के किया गया है. गौरतलब है कि Congress-NCP के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाने की कवायद शुरू की थी. कई दिनों की उहापोह के बाद कांग्रेस-NCP आखिरकार शिवसेना को समर्थन देने के लिए राजी हो गईं और शुक्रवार की शाम तक कई दौर की बैठकों के बाद शरद पवार ने घोषणा की महाराष्ट्र के नए सीएम उद्धव ठाकरे होंगे और शनिवार को तीनों दल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

Ahmed Patel, Congress: We will fight this on both fronts, political and legal. #Maharashtra