कांग्रेस नेता का बयान: मनोहर पर्रिकर जोंक की तरह कुर्सी से चिपके, राफेल पर PM मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने मनोहर पर्रिकर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. जयपाल रेड्डी ने कहा कि वह (पर्रिकर) नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन मनोहर पर्रिकर के जोंक की तरह कुर्सी से चिपके रहने में क्या नैतिकता है. जयपाल रेड्डी ने मनोहर पर्रिकर पर आरोप लगाया है कि वह गोवा में मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचाये रखने के लिये राफेल लड़ाकू विमान सौदा के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘ब्लैकमेल' करने की कोशिश कर रहे हैं. जयपाल रेड्डी ने बृहस्पतिवार को मडगांव में पार्टी की ‘जन आक्रोश' रैली के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही.

गोवा में शासन की ‘बहाली' की मांग को लेकर कांग्रेस समूचे राज्य में जनाक्रोश रैली का आयोजन कर रही है. पार्टी का दावा है कि पर्रिकर की खराब सेहत के कारण प्रशासन के कामकाज पर असर पड़ा है. रेड्डी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में फैसला सुनाये जाने के बाद भी कांग्रेस राफेल मुद्दे पर बेवजह कोशिश कर रही है. उच्चतम न्यायालय ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में 14 दिसंबर को नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीनचिट दे दी और इस सौदे में कथित अनियमितताओं के लिये केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को प्राथमिकी दर्ज करने के लिये निर्देश देने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

Jaipal Reddy,Congress in Panaji,Goa: He talks of morality,what morality is there of Mr. Parrikar sticking to the chair like a leech,I know he is in a position to blackmail Narendra Modi, he was the Defence Minister during Rafale deal. (20.12.18) pic.twitter.com/uF8nvneu6h