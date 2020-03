कोरोना : एयर इंडिया की यूरोप, ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट निलंबित, इंडिगो ने भी इस्तांबुल, क्वालालंपुर की उड़ानें की रद्द

एयर इंडिया ने मंगलवार को यूरोप और ब्रिटेन के लिये अपनी पूरी सेवाएं 19 मार्च से 31 मार्च तक अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की. एयर इंडिया ने ट्वीट किया कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिये विमान सेवाएं निलंबित करने का निर्णय कोरोना वायरस के कारण लगायी गयी यात्रा एवं वीजा पाबंदियों के मद्देनजर लिया गया है. एयर इंडिया ब्रिटेन में लंदन और बर्मिंघम तथा यूरोप में फ्रैंकफर्ट, मिलान, रोम, मैड्रिड, वियना, स्टॉकहोम और कोपनहेगन के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करती है. मिलान, रोम और मैड्रिड के लिए सेवाएं पहले ही निलंबित कर दी गयी थीं.

#FlyAI :All pax travelling to UK & Europe, may kindly note that in view of DGCA instructions regarding travel and visa restrictions related to #COVID2019, all flights to/from UK & Europe will operate only till 18th March 2020 & will remain suspended from 19th to 31st March, 2020. pic.twitter.com/EeUyqQc8Fh